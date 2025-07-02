Должностные обязанности Транспортный экспедитор

Общие положения Транспортного экспедитора

Транспортный экспедитор — специалист, отвечающий за организацию, сопровождение и контроль перевозок грузов автомобильным, железнодорожным, авиационным и мультимодальным транспортом. Обеспечивает своевременную и экономически обоснованную доставку, взаимодействует с перевозчиками, складами, таможней и клиентами, ведёт сопроводительную документацию и решает оперативные логистические задачи. Действует в соответствии с внутренними регламентами компании, требованиями заказчика, законодательством в сфере перевозок и правилами безопасности.

Квалификационные требования Транспортного экспедитора

  • Среднее профессиональное или высшее образование в области логистики, транспорта, экономики или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы в экспедиции / логистике от 1 года (Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание правил и нормативов перевозок: правила перевозки грузов (включая опасные грузы ADR), правила документального оформления (CMR, ТТН, накладные), таможенные процедуры — при необходимости.
  • Навыки работы с TMS/ERP (например, 1С:Логистика, SAP, Oracle), Excel на продвинутом уровне.
  • Опыт взаимодействия с автоперевозчиками, ЖД операторами, авиалиниями и экспедиторами.
  • Умение рассчитывать стоимость перевозок, оптимизировать маршруты и нагрузку транспорта.
  • Навыки урегулирования претензий по потерям/повреждениям, взаимодействие со страховщиками.
  • Английский язык — технический/разговорный уровень для коммуникации с международными партнёрами — преимущество.
  • Личные качества: стрессоустойчивость, коммуникабельность, организованность, внимательность к деталям, навыки переговоров и принятия решений.

Должностные обязанности Транспортного экспедитора

  • Планирование и организация перевозок в рамках поручений: подбор оптимального маршрута, типа транспорта и перевозчика.
  • Заключение договоров и согласование тарифов с перевозчиками; контроль условий перевозки и сроков.
  • Оформление и контроль сопроводительной документации: ТТН, CMR, инвойсы, packing list, сертификаты, разрешения, таможенные декларации (при необходимости).
  • Координация погрузочно‑разгрузочных работ и взаимодействие со складскими подразделениями.
  • Мониторинг статуса грузов в пути (треккинг), уведомление клиентов о сроках и изменениях.
  • Контроль своевременности и качества оказанных экспедиционных услуг, организация дополнительных услуг (страхование, хранение, перевалка).
  • Рассчёт стоимости перевозок, анализ затрат по маршрутам и предложение вариантов оптимизации.
  • Ведение базы данных перевозчиков, мониторинг репутации и платёжеспособности подрядчиков.
  • Урегулирование инцидентов: задержки, повреждения, недостачи — подготовка претензий и работа со страховыми/юридическими отделами.
  • Участие в подготовке планов перевозок, бюджетировании и улучшении логистических процессов.
  • Ведение отчётности по выполненным отправкам, аналитика KPI и подготовка предложений по снижению логистических затрат.
  • Соблюдение требований по охране труда, технике безопасности и требованиям к транспортировке специфичных грузов.

Отчетность Транспортного экспедитора

Транспортный экспедитор подотчётен руководителю отдела логистики / менеджеру по логистике и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по статусу отправок и критическим отклонениям;
  • отчёты по выполнению планов перевозок и использованию транспорта;
  • документы по выполненным рейсам: акты, накладные, счета, претензии и акты по инцидентам;
  • аналитические отчёты по себестоимости перевозок, загрузке транспорта и эффективности маршрутов;
  • документы для бухгалтерии и таможенные приложения (при необходимости).

Права Транспортного экспедитора

  • Запрашивать у подразделений компании информацию и документы, необходимые для организации перевозок (заказы, спецификации, сроки).
  • Выбирать перевозчиков и заключать договоры в рамках утверждённых лимитов и процедур закупок.
  • Останавливать отправку или требовать изменения условий перевозки при выявлении рисков (недостаточная упаковка, отсутствие разрешений, несоответствие класса груза).
  • Вносить предложения по оптимизации маршрутов, тарифов и логистических процессов.
  • Представлять интересы компании при взаимодействии с перевозчиками и контрагентами в пределах делегованных полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Транспортного экспедитора

  • Основные KPI: своевременность доставки (OTD — on‑time delivery), стоимость перевозки на единицу груза, процент претензий/повреждений, заполнение ТС и соблюдение заявленных сроков.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременные поставки (OTD) ≥ 98%;
    • Количество претензий по повреждениям/недостачам < 0.5% от общего объёма отправок;
    • Средняя себестоимость перевозки — снижение в сравнении с предыдущим периодом по целевому плану (напр., −5–10%);
    • Точность оформления документов — 100% (без замечаний со стороны контрагентов и таможни).
  • Транспортный экспедитор несёт ответственность за корректность оформления перевозочных документов, соблюдение сроков и условий перевозки, безопасность грузов и экономическую целесообразность маршрутов. За нарушения применяются дисциплинарные меры и иные санкции согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Транспортного экспедитора в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор транспортных экспедиторов с проверкой практических навыков: планирование перевозок, расчёт тарифов, оформление ТТН/CMR и урегулирование претензий. Оценка опыта работы с TMS/ERP, знание правил перевозки различных типов грузов, опыт международной логистики — при необходимости. Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора транспортного экспедитора, способного оптимизировать логистику, обеспечить безопасность грузоперевозок и снизить транспортные издержки, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужной квалификацией, опытом работы с перевозчиками и проверенными кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

