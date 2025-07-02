Должностная инструкция Тренера-преподавателя образовательного учреждения

Тренер-преподаватель обязан способствовать получению и совершенствованию знаний и навыков обучающихся в соответствии со стандартами и программами образовательного учреждения.

Тренер-преподаватель обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о проделанной работе, успеваемости и посещаемости обучающихся.

Тренер-преподаватель имеет право на участие в методических совещаниях, профессиональных семинарах и курсах повышения квалификации.

Эффективность работы Тренера-преподавателя оценивается по успешности обучающихся, качеству подготовки и актуальности предоставляемых знаний и навыков.

