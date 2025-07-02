Должностная обязанность Тренинг-менеджера

Тренинг-менеджер несёт ответственность за разработку, имплементацию и координацию корпоративных обучающих программ и тренингов, направленных на усовершенствование и развитие персонала организации.

Тренинг-менеджер обеспечивает подготовку и предоставление отчётов по итогам обучающих мероприятий, проводит мониторинг KPI отдела обучения и составляет аналитические сводки по эффективности тренингов.

Тренинг-менеджер имеет право предлагать изменения в обучающие программы, исходя из меняющихся нужд бизнеса и сотрудников, а также принимать решения относительно форматов и методик обучения.

Результативность работы Тренинг-менеджера оценивается через улучшение профессиональных качеств сотрудников, повышение продуктивности труда и достижение ключевых показателей эффективности персонала.

