Должностные обязанности Тренинг-менеджер (менеджера по развитию и обучению персонала)

Должностная инструкция Тренинг-менеджера (менеджера по развитию и обучению персонала)

Тренинг-менеджер отвечает за организацию процесса обучения и развития персонала в компании, адаптацию новых сотрудников, оценку и мониторинг эффективности обучающих программ.

Тренинг-менеджер обязан анализировать результативность тренинговых программ и отчётность о проведённой работе, вносить предложения по оптимизации процессов обучения в компании.

Тренинг-менеджер имеет право требовать от компании предоставления необходимых условий для организации качественного обучения, а также на внесение изменений в образовательный процесс на основании анализа его эффективности.

Эффективность работы Тренинг-менеджера оценивается по росту квалификации сотрудников, повышению их профессиональных компетенций и вкладу в общее развитие компании.

