Должностная инструкция Уборщицы

Уборщица отвечает за поддержание чистоты и порядка в назначенных помещениях, выполнение уборочных работ согласно установленным стандартам качества.

Уборщица должна вести учет выполненных уборочных работ и сообщать о необходимости замены или дополнительных запасах моющих средств и инвентаря.

Уборщица имеет право на привлечение внимания к необходимости ремонта или замены предметов интерьера, связанных с уборкой.

Эффективность работы уборщицы оценивается по чистоте и порядку в обслуживаемых помещениях, соблюдению установленного графика уборки и отчетности об использовании материалов.

