Должностная инструкция Уборщицы служебных помещений

Уборщица служебных помещений отвечает за поддержание чистоты и порядка в рабочих помещениях, коридорах, санузлах и других служебных зонах предприятия.

Уборщица служебных помещений должна вести учет выполненных уборочных работ и сообщать о необходимости замены или дополнительных запасах моющих средств и инвентаря.

Уборщица имеет право на привлечение внимания к необходимости ремонта или замены предметов интерьера, связанных с уборкой служебных помещений.

Эффективность работы уборщицы служебных помещений оценивается по чистоте и порядку в обслуживаемых помещениях, соблюдению установленного графика уборки и отчетности об использовании материалов.

