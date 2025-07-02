Общие положения Учителя

Учитель — педагогический работник образовательной организации, осуществляющий преподавание учебного предмета(ов), реализацию образовательной программы, воспитательную и методическую работу с обучающимися. Обеспечивает достижение образовательных результатов в соответствии с ФГОС/локальными образовательными стандартами, разрабатывает и реализует учебные планы, ведёт учебную и учетную документацию. Действует на основании устава школы, методических рекомендаций, приказов руководства и правил охраны труда.

Квалификационные требования Учителя

Высшее педагогическое или профильное образование по предмету преподавания (диплом о педагогическом образовании или эквивалент).

Наличие сертификата/подтверждения квалификации/аттестации по должности в соответствии с требованиями региона — преимущество.

Опыт преподавания в школе/образовательной организации: от 1 года (младшие классы/стажёры), 2–3 года (Middle), 5+ лет (Senior/учитель‑методист).

Знание и применение ФГОС, программ предмета, методик оценивания (КИМ, рубрики, портфолио).

Навыки планирования уроков, подготовки учебно‑методических материалов, проведения оценивания и обратной связи.

Владение цифровыми образовательными платформами и инструментами: LMS, электронный журнал, видеоконференции, интерактивные доски.

Умение работать с детьми разного уровня подготовки, включая инклюзивное образование и адаптацию материалов.

Навыки коммуникативной работы с родителями и коллегами, умение организовывать внеурочную деятельность.

Готовность к самосовершенствованию, участию в методических объединениях и повышении квалификации.

Личные качества: терпение, организованность, ответственность, педагогическая этика, стрессоустойчивость.

Должностные обязанности Учителя

Планирование и проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и программой предмета.

Разработка учебно‑методических материалов, рабочих программ, конспектов уроков и тестовых материалов.

Оценивание достижений обучающихся: текущая, промежуточная и итоговая аттестация; выставление оценок и подготовка отчётов.

Поддержание учебной дисциплины и формирование позитивной учебной среды в классе.

Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися, подготовка корректирующих программ и заданий.

Проведение внеурочной деятельности, факультативов, кружков, подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам.

Взаимодействие с родителями: консультации, собрания, информирование о прогрессе и проблемах.

Ведение и своевременное оформление учебной и иной установленной документации (журналы, отчёты, портфолио учащихся).

Участие в методических объединениях, педагогических советах, повышение квалификации.

Обеспечение безопасных условий обучения, оказание первичной помощи при необходимости.

Участие в мероприятиях школы, профориентации и воспитательной работе.

Отчетность Учителя

Учитель подотчётен заведующему отделом (заместителю директора по УВР) или директору школы и предоставляет:

ежемесячные/квартальные отчёты о достижениях и динамике классов/учащихся;

планы уроков и рабочие программы по предмету;

журналы успеваемости и ведомости промежуточной/итоговой аттестации;

отчёты о внеурочной работе и участии обучающихся в конкурсах/олимпиадах;

документы по инцидентам и мероприятиям по обеспечению безопасности.

Права Учителя

Запрашивать у руководства и смежных подразделений информацию и ресурсы, необходимые для учебного процесса (методические материалы, оборудование, доступ в LMS).

Организовывать образовательную и внеурочную деятельность в рамках утверждённых планов и бюджета школы.

Предлагать изменения в рабочей программе, методики и учебные материалы после согласования с руководством.

Настанавливать и направлять учащихся на дополнительные занятия, консультации и репетиторство в рамках школьной программы.

Участвовать в подборе учебно‑методических ресурсов и школьных мероприятий, инициировать мероприятия по повышению качества образования.

Критерии эффективности и ответственность Учителя

Основные KPI: успеваемость и прогресс обучающихся, достижение плановых результатов (уровень обученности по предмету), посещаемость класса, вовлечённость в образовательный процесс, удовлетворённость родителей и руководство школы.

Примеры целевых значений: Доля учащихся с уровнем достаточного и высокого достижения по предмету ≥ 75%; Прирост успеваемости по итогам полугодия ≥ 10% (при необходимости); Посещение уроков ≥ 95%; Удовлетворённость родителей/учащихся ≥ 4.5/5 по опросам.

Учитель несёт ответственность за качество учебного процесса, объективность оценивания, своевременное ведение документации и соблюдение стандартов безопасности. За нарушения применяются меры согласно локальным регламентам и законодательству.

Подбор Учителей в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор педагогов с проверкой профильных компетенций: демонстрационный урок, разбор кейсов, проверка методического портфолио.

Оценка умения работать с цифровыми платформами, инклюзивной практикой и методиками оценки.

Проверка квалификации, рекомендаций и соответствия требованиям ФГОС/локальной школы.

Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного учителя, готового обеспечить высокий уровень преподавания, развивать учеников и внедрять современные образовательные практики, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать педагога с нужной квалификацией, опытом и личностным соответствием вашей школе. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.