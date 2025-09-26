Должностные обязанности Управляющий АЗС

Общие положения Управляющего АЗС

Управляющий АЗС — ключевой руководитель станции обслуживания, ответственный за организацию коммерческой и операционной деятельности автозаправочной станции (АЗС). Обеспечивает безопасную эксплуатацию технологического оборудования, выполнение планов по продажам топлива и сопутствующих товаров, соблюдение кассовой дисциплины, контроль качества топлива и стандартов сервиса. Действует в рамках внутренних регламентов компании, требований пожарной безопасности, охраны труда и нормативных требований по обороту нефтепродуктов.

Квалификационные требования Управляющего АЗС

  • Среднее специальное или высшее образование (экономика, управление, ТЭК, техническое направление) или эквивалентный опыт.
  • Опыт работы на АЗС или в розничной торговле от 2 лет (для Middle) / от 5 лет (Senior) с опытом управления сменой или объектом.
  • Знание нормативов по обращению с горюче‑смазочными материалами, ПБ, ОТ, ПТМ и требованиям к хранению опасных веществ.
  • Опыт управления персоналом, составления графиков, мотивации и обучения кассиров и операторов.
  • Навыки ведения отчётности по топливу, продажам, инкассации; понимание работы ТСД, ТМЦ, учета топлива (в т.ч. по ФБУ/учётным журналам).
  • Владение кассовой дисциплиной, работа с POS‑терминалами, фискальными регистраторами и CRM/ERP системами — обязательно.
  • Навыки организации сервисов: кафе/магазин при АЗС, кар‑уош, инфрастуктуры.
  • Личные качества: лидерство, ответственность, стрессоустойчивость, ориентация на результат и сервис, аналитическое мышление.

Должностные обязанности Управляющего АЗС

  • Организация эффективной работы АЗС: выполнение планов по продажам топлива и сопутствующих товаров, управление ассортиментом и ценообразованием в рамках политики компании.
  • Обеспечение соблюдения норм безопасности: контроль работы топливораздаточного оборудования, заправочных колонок, емкостей, мер по предотвращению проливов и утечек.
  • Контроль качества топлива и сопутствующих услуг: проведение проверок, взаимодействие с поставщиками и лабораториями по результатам отбора проб.
  • Управление персоналом станции: подбор, обучение, адаптация, мотивация, составление графиков и оценка эффективности сотрудников.
  • Оперативное управление кассовыми операциями: контроль инкассации, сверок остатков, соблюдение фискальных требований и отчётности.
  • Ведение складского учета и логистики: контроль запасов топлива и ТМЦ, своевременный заказ и приём поставок, учёт остатков.
  • Контроль сервисных подразделений: мини‑маркет, кафе, мойка, автосервис (при наличии) — обеспечение стандартов обслуживания и доходности.
  • Управление инцидентами и реагирование: руководство при авариях, пожарных ситуациях, технеполадках; организация взаимодействия со службами и контролирующими органами.
  • Формирование и анализ коммерческой и операционной отчётности, инициирование мероприятий по повышению прибыльности.
  • Обеспечение соблюдения корпоративных стандартов бренда, визуального мерчендайзинга и клиентского сервиса.

Отчетность Управляющего АЗС

Управляющий АЗС подотчётен региональному менеджеру/директору по рознице и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные отчёты по продажам топлива и сопутствующих товаров;
  • отчёты по кассовым операциям, инкассации и сверкам остатков;
  • журналы приёма и расхода топлива, акты приёмки поставок;
  • отчёты по инцидентам, несоответствиям качества топлива и предпринятым мерам;
  • планы смен, отчёты по трудозатратам и KPI персонала.

Права Управляющего АЗС

  • Принимать решения по операционным вопросам станции в рамках делегованных полномочий.
  • Запрашивать у поставщиков и смежных подразделений информацию, ресурсы и техническую поддержку.
  • Приостанавливать продажи и эксплуатацию оборудования при выявлении опасных или нестабильных условий до устранения рисков.
  • Утверждать локальные инструкции и регламенты работы станции после согласования с руководством.
  • Вносить предложения по оптимизации ассортимента, ценовой политики, маркетинговых акций и снижению операционных затрат.

Критерии эффективности и ответственность Управляющего АЗС

  • Основные KPI: выполнение плана по объёму продаж топлива и магазина, маржинальность, уровень инкассации и кассовая дисциплина, количество инцидентов и аварий, удовлетворённость клиентов (NPS).
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана продаж топлива ≥ 100%;
    • Маржинальность мини‑маркета ≥ целевого показателя компании;
    • Количество аварий/инцидентов — 0 в квартал (или минимальное значение);
    • Соответствие кассовых отчётов — 100% сверка по итогам дня;
    • Уровень удовлетворённости клиентов ≥ 4.5/5.
  • Управляющий несёт ответственность за соблюдение требований безопасности, корректность учёта топлива и денежных средств, исполнение коммерческих планов и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Управляющих АЗС в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и оценка кандидатов с практическим опытом управления АЗС и розничными форматами.
  • Проверка компетенций: кейсы по безопасности, учёту топлива, кассовой дисциплине и продажам.
  • Оценка управленческих навыков: мотивация персонала, планирование, работа с KPI и бюджетами.
  • Проведение профильного скрининга, тестовых заданий и проверки рекомендаций.
  • Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора опытного управляющего АЗС, который обеспечить безопасность, рост продаж и прозрачный учёт топлива на вашей станции, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать менеджера с нужной квалификацией, опытом и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

