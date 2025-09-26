Общие положения Управляющего АЗС

Управляющий АЗС — ключевой руководитель станции обслуживания, ответственный за организацию коммерческой и операционной деятельности автозаправочной станции (АЗС). Обеспечивает безопасную эксплуатацию технологического оборудования, выполнение планов по продажам топлива и сопутствующих товаров, соблюдение кассовой дисциплины, контроль качества топлива и стандартов сервиса. Действует в рамках внутренних регламентов компании, требований пожарной безопасности, охраны труда и нормативных требований по обороту нефтепродуктов.

Квалификационные требования Управляющего АЗС

Среднее специальное или высшее образование (экономика, управление, ТЭК, техническое направление) или эквивалентный опыт.

Опыт работы на АЗС или в розничной торговле от 2 лет (для Middle) / от 5 лет (Senior) с опытом управления сменой или объектом.

Знание нормативов по обращению с горюче‑смазочными материалами, ПБ, ОТ, ПТМ и требованиям к хранению опасных веществ.

Опыт управления персоналом, составления графиков, мотивации и обучения кассиров и операторов.

Навыки ведения отчётности по топливу, продажам, инкассации; понимание работы ТСД, ТМЦ, учета топлива (в т.ч. по ФБУ/учётным журналам).

Владение кассовой дисциплиной, работа с POS‑терминалами, фискальными регистраторами и CRM/ERP системами — обязательно.

Навыки организации сервисов: кафе/магазин при АЗС, кар‑уош, инфрастуктуры.

Личные качества: лидерство, ответственность, стрессоустойчивость, ориентация на результат и сервис, аналитическое мышление.

Должностные обязанности Управляющего АЗС

Организация эффективной работы АЗС: выполнение планов по продажам топлива и сопутствующих товаров, управление ассортиментом и ценообразованием в рамках политики компании.

Обеспечение соблюдения норм безопасности: контроль работы топливораздаточного оборудования, заправочных колонок, емкостей, мер по предотвращению проливов и утечек.

Контроль качества топлива и сопутствующих услуг: проведение проверок, взаимодействие с поставщиками и лабораториями по результатам отбора проб.

Управление персоналом станции: подбор, обучение, адаптация, мотивация, составление графиков и оценка эффективности сотрудников.

Оперативное управление кассовыми операциями: контроль инкассации, сверок остатков, соблюдение фискальных требований и отчётности.

Ведение складского учета и логистики: контроль запасов топлива и ТМЦ, своевременный заказ и приём поставок, учёт остатков.

Контроль сервисных подразделений: мини‑маркет, кафе, мойка, автосервис (при наличии) — обеспечение стандартов обслуживания и доходности.

Управление инцидентами и реагирование: руководство при авариях, пожарных ситуациях, технеполадках; организация взаимодействия со службами и контролирующими органами.

Формирование и анализ коммерческой и операционной отчётности, инициирование мероприятий по повышению прибыльности.

Обеспечение соблюдения корпоративных стандартов бренда, визуального мерчендайзинга и клиентского сервиса.

Отчетность Управляющего АЗС

Управляющий АЗС подотчётен региональному менеджеру/директору по рознице и предоставляет:

ежедневные/еженедельные отчёты по продажам топлива и сопутствующих товаров;

отчёты по кассовым операциям, инкассации и сверкам остатков;

журналы приёма и расхода топлива, акты приёмки поставок;

отчёты по инцидентам, несоответствиям качества топлива и предпринятым мерам;

планы смен, отчёты по трудозатратам и KPI персонала.

Права Управляющего АЗС

Принимать решения по операционным вопросам станции в рамках делегованных полномочий.

Запрашивать у поставщиков и смежных подразделений информацию, ресурсы и техническую поддержку.

Приостанавливать продажи и эксплуатацию оборудования при выявлении опасных или нестабильных условий до устранения рисков.

Утверждать локальные инструкции и регламенты работы станции после согласования с руководством.

Вносить предложения по оптимизации ассортимента, ценовой политики, маркетинговых акций и снижению операционных затрат.

Критерии эффективности и ответственность Управляющего АЗС

Основные KPI: выполнение плана по объёму продаж топлива и магазина, маржинальность, уровень инкассации и кассовая дисциплина, количество инцидентов и аварий, удовлетворённость клиентов (NPS).

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж топлива ≥ 100%; Маржинальность мини‑маркета ≥ целевого показателя компании; Количество аварий/инцидентов — 0 в квартал (или минимальное значение); Соответствие кассовых отчётов — 100% сверка по итогам дня; Уровень удовлетворённости клиентов ≥ 4.5/5.

Управляющий несёт ответственность за соблюдение требований безопасности, корректность учёта топлива и денежных средств, исполнение коммерческих планов и соблюдение корпоративных стандартов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Управляющих АЗС в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и оценка кандидатов с практическим опытом управления АЗС и розничными форматами.

Проверка компетенций: кейсы по безопасности, учёту топлива, кассовой дисциплине и продажам.

Оценка управленческих навыков: мотивация персонала, планирование, работа с KPI и бюджетами.

Проведение профильного скрининга, тестовых заданий и проверки рекомендаций.

Сопровождение адаптации кандидата, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора опытного управляющего АЗС, который обеспечить безопасность, рост продаж и прозрачный учёт топлива на вашей станции, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать менеджера с нужной квалификацией, опытом и практическими кейсами. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.