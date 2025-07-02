Должностные обязанности Ведущего менеджера по продажам

Должностная обязанность Ведущего менеджера по продажам

Общие положения:

Ведущий менеджер по продажам играет ключевую роль в управлении продажами и развитии бизнеса. Ведущий менеджер по продажам отвечает за формулирование и реализацию стратегии продаж, управление командой менеджеров по продажам и достижение поставленных целей.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области маркетинга, менеджмента или экономики.
— Обширный опыт работы в области продаж и управления командой.
— Знание принципов продаж и опыт работы с клиентами разных сегментов.
— Умение анализировать рынок и создавать эффективные стратегии продаж.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация стратегии продаж и достижение установленных целей.
— Управление командой менеджеров по продажам и координация работы.
— Анализ рынка и клиентской базы, выявление потенциальных возможностей.
— Установление и поддержание долгосрочных отношений с клиентами.
— Контроль и анализ продаж, разработка отчетности и предоставление данных руководству.

Отчетность:

Ведущий менеджер по продажам отчитывается перед руководством о выполнении установленных показателей, достижении целей и результативности команды.

Права:

Ведущий менеджер по продажам имеет следующие права:
— Управлять и координировать работу команды менеджеров по продажам.
— Принимать решения, касающиеся стратегии продаж и управления клиентами.
— Устанавливать и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Ведущий менеджер по продажам несет ответственность за достижение установленных целей продаж, эффективность команды менеджеров по продажам и удовлетворение клиентов. Критерии эффективности включают объемы продаж, рост клиентской базы и уровень удовлетворенности клиентов.

 

