Общие положения Юриста

Юрист — специалист, обеспечивающий правовую поддержку деятельности компании, минимизацию юридических рисков, сопровождение сделок и соблюдение требований законодательства. Действует в рамках внутренних регламентов, корпоративной политики и поручений руководства; подчиняется генеральному директору, руководителю юридического отдела или коммерческому директору в зависимости от структуры компании.

Квалификационные требования Юриста

Высшее юридическое образование (юриспруденция) или эквивалентный опыт практической работы.

Опыт работы на позиции юриста от 2–3 лет (Middle) и от 5 лет для Senior / ведущего юриста.

Уверенные знания гражданского, корпоративного, договорного и трудового права; понимание налогового и конкурентного законодательства — преимущество.

Навыки подготовки, правовой экспертизы и ведения договоров (B2B, дистрибуция, агентские, лицензионные, NDA, поставка).

Опыт сопровождения корпоративных процедур: реорганизация, изменения в Уставе, сделки с долями/акциями, корпоративные права.

Умение вести претензионно‑исковую работу и координировать взаимодействие с внешними адвокатскими командами.

Навыки проведения due diligence и правового аудита.

Понимание требований compliance, GDPR/локального законодательства о защите персональных данных и антикоррупционных стандартов.

Навыки правового сопровождения сделок M&A и контрактных переговорах — преимущество.

Владение офисными инструментами, системами документооборота (DMS), e‑sign; уверенная деловая переписка на русском; английский язык — преимущество.

Точность, аналитическое мышление, способность к многозадачности и взаимодействию с бизнес‑функциями.

Должностные обязанности Юриста

Правовая экспертиза и подготовка договоров, соглашений, актов, доп. соглашений и сопутствующих документов.

Ведение контрактного lifecycle: регистрация, контроль сроков, продление, исполнение обязательств, претензионная работа.

Корпоративное сопровождение: подготовка протоколов/решений, сопровождение внесения изменений в реестр участников, работа с регистраторами и нотариусами.

Оценка юридических рисков и подготовка правовых заключений по бизнес‑инициативам и проектам.

Сопровождение сделок (заключение, сопровождение переговоров, проверка контрагентов, подготовка условий).

Проведение правовой due diligence при сделках и подготовка отчётов по рискам.

Взаимодействие с внешними юридическими консультантами и адвокатами; контроль качества и затрат на внешнее сопровождение.

Ведение претензионной и судебной работы или координация её ведения с внешними юристами.

Обеспечение соблюдения требований compliance и законодательства о персональных данных; участие в разработке внутренних политик и регламентов.

Подготовка шаблонов договоров, типовых положений и инструкций для бизнес‑подразделений.

Консультирование HR по трудовым спорам, договорам, увольнениям и внутренним дисциплинарным процедурам.

Поддержание юридической «карты» компании: реестры договоров, обязательств, рисков и сроков.

Обучение сотрудников компании базовым правовым аспектам взаимодействия с контрагентами.

Отчетность Юриста

Юрист подотчётен руководителю юридического отдела / генеральному директору / коммерческому директору и предоставляет:

еженедельные/ежемесячные отчёты по статусу ключевых договоров и судебных дел;

реестр и отчёт по юридическим рискам и инцидентам;

отчёты по compliance‑проверкам и исполнению рекомендаций;

правовые заключения и сводки по проектам/сделкам по запросу руководства.

Права Юриста

Запрашивать у подразделений информацию и документы, необходимые для проведения правовой экспертизы и исполнения обязанностей.

Вносить обязательные к исполнению предписания по приостановке операций при выявлении существенных юридических рисков и немедленно информировать руководство.

Инициировать привлечение внешних консультантов и адвокатов в рамках утверждённого бюджета.

Участвовать в переговорах с контрагентами и согласовывать условия договоров в пределах делегированных полномочий.

Предлагать изменение внутренних регламентов, договорных шаблонов и политики compliance.

Критерии эффективности и ответственность Юриста

Основные KPI: своевременность правовой экспертизы, доля договоров с критическими рисками, успешность претензионно‑исковой работы, скорость обработки договоров (TAT), контроль внешних затрат на юридическую помощь.

Примеры целевых значений: TAT на стандартную правовую экспертизу договора ≤ 5 рабочих дней (критические — ≤ 48 часов); Доля договоров с выявленными критическими рисками ≤ 2%; Успешное разрешение споров (исковые/претензии) — ≥ 85% целевых исходов по ключевым делам; Снижение затрат на внешних адвокатов на 10% год‑к‑году при сохранении качества.

Юрист несёт ответственность за полноту и корректность правовых заключений, соблюдение сроков, конфиденциальность информации и соблюдение требований законодательства. За системные нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Почему выбирать кадровое агентство ФАВОРИТ

Подбор юристов с проверкой практических навыков: тестовые кейсы по договорной работе, корпоративным процедурам и претензионной практике.

Оценка соответствия кандидата культуре компании, уровню экспертизы и способности взаимодействовать с бизнес‑функциями.

Проверка рекомендаций, успешных кейсов ведения споров и сопровождения сделок.

Сопровождение onboarding, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора юриста, способного обеспечить надёжную правовую защиту бизнеса, грамотно сопровождать сделки и снижать юридические риски, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Я помогу подобрать кандидата с нужной специализацией — договорная работа, корпоративные процедуры, судебная практика или compliance. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.



