Общие положения Юриста
Юрист — специалист, обеспечивающий правовую поддержку деятельности компании, минимизацию юридических рисков, сопровождение сделок и соблюдение требований законодательства. Действует в рамках внутренних регламентов, корпоративной политики и поручений руководства; подчиняется генеральному директору, руководителю юридического отдела или коммерческому директору в зависимости от структуры компании.
Квалификационные требования Юриста
- Высшее юридическое образование (юриспруденция) или эквивалентный опыт практической работы.
- Опыт работы на позиции юриста от 2–3 лет (Middle) и от 5 лет для Senior / ведущего юриста.
- Уверенные знания гражданского, корпоративного, договорного и трудового права; понимание налогового и конкурентного законодательства — преимущество.
- Навыки подготовки, правовой экспертизы и ведения договоров (B2B, дистрибуция, агентские, лицензионные, NDA, поставка).
- Опыт сопровождения корпоративных процедур: реорганизация, изменения в Уставе, сделки с долями/акциями, корпоративные права.
- Умение вести претензионно‑исковую работу и координировать взаимодействие с внешними адвокатскими командами.
- Навыки проведения due diligence и правового аудита.
- Понимание требований compliance, GDPR/локального законодательства о защите персональных данных и антикоррупционных стандартов.
- Навыки правового сопровождения сделок M&A и контрактных переговорах — преимущество.
- Владение офисными инструментами, системами документооборота (DMS), e‑sign; уверенная деловая переписка на русском; английский язык — преимущество.
- Точность, аналитическое мышление, способность к многозадачности и взаимодействию с бизнес‑функциями.
Должностные обязанности Юриста
- Правовая экспертиза и подготовка договоров, соглашений, актов, доп. соглашений и сопутствующих документов.
- Ведение контрактного lifecycle: регистрация, контроль сроков, продление, исполнение обязательств, претензионная работа.
- Корпоративное сопровождение: подготовка протоколов/решений, сопровождение внесения изменений в реестр участников, работа с регистраторами и нотариусами.
- Оценка юридических рисков и подготовка правовых заключений по бизнес‑инициативам и проектам.
- Сопровождение сделок (заключение, сопровождение переговоров, проверка контрагентов, подготовка условий).
- Проведение правовой due diligence при сделках и подготовка отчётов по рискам.
- Взаимодействие с внешними юридическими консультантами и адвокатами; контроль качества и затрат на внешнее сопровождение.
- Ведение претензионной и судебной работы или координация её ведения с внешними юристами.
- Обеспечение соблюдения требований compliance и законодательства о персональных данных; участие в разработке внутренних политик и регламентов.
- Подготовка шаблонов договоров, типовых положений и инструкций для бизнес‑подразделений.
- Консультирование HR по трудовым спорам, договорам, увольнениям и внутренним дисциплинарным процедурам.
- Поддержание юридической «карты» компании: реестры договоров, обязательств, рисков и сроков.
- Обучение сотрудников компании базовым правовым аспектам взаимодействия с контрагентами.
Отчетность Юриста
Юрист подотчётен руководителю юридического отдела / генеральному директору / коммерческому директору и предоставляет:
- еженедельные/ежемесячные отчёты по статусу ключевых договоров и судебных дел;
- реестр и отчёт по юридическим рискам и инцидентам;
- отчёты по compliance‑проверкам и исполнению рекомендаций;
- правовые заключения и сводки по проектам/сделкам по запросу руководства.
Права Юриста
- Запрашивать у подразделений информацию и документы, необходимые для проведения правовой экспертизы и исполнения обязанностей.
- Вносить обязательные к исполнению предписания по приостановке операций при выявлении существенных юридических рисков и немедленно информировать руководство.
- Инициировать привлечение внешних консультантов и адвокатов в рамках утверждённого бюджета.
- Участвовать в переговорах с контрагентами и согласовывать условия договоров в пределах делегированных полномочий.
- Предлагать изменение внутренних регламентов, договорных шаблонов и политики compliance.
Критерии эффективности и ответственность Юриста
- Основные KPI: своевременность правовой экспертизы, доля договоров с критическими рисками, успешность претензионно‑исковой работы, скорость обработки договоров (TAT), контроль внешних затрат на юридическую помощь.
- Примеры целевых значений:
- TAT на стандартную правовую экспертизу договора ≤ 5 рабочих дней (критические — ≤ 48 часов);
- Доля договоров с выявленными критическими рисками ≤ 2%;
- Успешное разрешение споров (исковые/претензии) — ≥ 85% целевых исходов по ключевым делам;
- Снижение затрат на внешних адвокатов на 10% год‑к‑году при сохранении качества.
- Юрист несёт ответственность за полноту и корректность правовых заключений, соблюдение сроков, конфиденциальность информации и соблюдение требований законодательства. За системные нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
