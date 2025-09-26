Должностные обязанности Заместитель обособленного подразделения

Общие положения Заместителя обособленного подразделения

Заместитель обособленного подразделения — руководящий специалист, обеспечивающий исполнение функций управления филиалом (обособленным подразделением) в отсутствие или по поручению руководителя подразделения. Обеспечивает операционную деятельность, контроль выполнения плановых показателей, взаимодействие с головным офисом и внешними контрагентами. Действует в соответствии с уставом организации, локальными регламентами, приказами руководства и действующим законодательством.

Квалификационные требования Заместителя обособленного подразделения

  • Высшее образование (управление, экономика, юриспруденция, логистика или профильная специальность).
  • Опыт работы на руководящих/административных позициях в филиалах или торговых/сервисных подразделениях от 2 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание принципов бюджетирования, формирования отчётности, P&L, KPI и управления операционной деятельностью.
  • Опыт в кадровом администрировании: ведение кадровых документов, организация обучения, контроль дисциплины.
  • Навыки взаимодействия с контролирующими органами, ведения договорной работы и сопровождения проверок.
  • Уверенная работа с CRM/ERP, бухгалтерскими и офисными программами (Excel, Google Sheets, 1С — в зависимости от практики).
  • Знание трудового законодательства, правил охраны труда и требований по охране данных.
  • Навыки управления удалёнными командами и делегирования задач.
  • Личные качества: ответственность, аналитическое мышление, коммуникабельность, стрессоустойчивость, лидерские навыки.

Должностные обязанности Заместителя обособленного подразделения

  • Обеспечение непрерывной операционной деятельности обособленного подразделения и поддержание стандартов сервиса/работы.
  • Осуществление контроля выполнения плановых показателей филиала (выручка, маржа, KPI по качеству и обслуживанию).
  • Замещение руководителя подразделения при его отсутствии: принятие решений в рамках делегированных полномочий.
  • Координация работы персонала: подбор, обучение, мотивация, контроль дисциплины и оценка эффективности.
  • Ведение кадрового делопроизводства: оформление приёма/увольнения, отпусков, табельный учёт, аттестации.
  • Формирование и контроль исполнения бюджета подразделения, оптимизация затрат и контроль товарных запасов.
  • Подготовка и сдача оперативной, месячной и квартальной отчётности в головной офис.
  • Взаимодействие с контрагентами, обеспечение выполнения договорных обязательств, участие в согласовании условий поставок и услуг.
  • Обеспечение соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и требований по защите персональных данных.
  • Подготовка документации и сопровождение проверок (налоговых, санитарных, ведомственных).
  • Инициирование и проведение локальных улучшений процессов, автоматизации и оптимизации операционной деятельности.
  • Представление интересов подразделения в переговорах с контролирующими и обслуживающими организациями.

Отчетность Заместителя обособленного подразделения

Заместитель подотчётен руководителю обособленного подразделения (или напрямую региональному/операционному директору) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по ключевым показателям работы филиала;
  • месячные и квартальные финансовые отчёты, отчёты по запасам и движению товара/услуг;
  • отчёты по кадровым изменениям, штатному расписанию и обучению персонала;
  • акты и документы по проверкам, инцидентам и мерам по их устранению;
  • предложения по оптимизации расходов и повышения эффективности операционной деятельности.

Права Заместителя обособленного подразделения

  • Запрашивать у структурных подразделений головного офиса и контрагентов информацию, документы и ресурсы, необходимые для исполнения обязанностей.
  • Принимать оперативные решения в пределах делегированных полномочий, в том числе распоряжаться утверждёнными ресурсами филиала.
  • Останавливать выполнение операций или приостанавливать работу подрядчика при выявлении рисков для бизнеса, безопасности или соответствия требованиям, с последующим информированием руководства.
  • Участвовать в переговорах и согласовывать коммерческие условия в рамках предоставленных полномочий.
  • Вносить предложения по изменению локальных процедур, штатного расписания и тарифной политики филиала.

Критерии эффективности и ответственность Заместителя обособленного подразделения

  • Основные KPI: выполнение плана продаж/выручки, уровень маржинальности, соблюдение бюджета, текучесть персонала, качество обслуживания клиентов, своевременность и полнота отчётности.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана выручки филиала ≥ 100%;
    • Маржинальность — в пределах запланированных значений (в зависимости от бизнеса);
    • Текучесть персонала ≤ целевого уровня (например, < 15% годовых);
    • Своевременность сдачи отчётов — 100%;
    • Количество претензий/инцидентов на 1 000 клиентов — ниже отраслевого среднего.
  • Заместитель несёт ответственность за корректность управленческих решений в рамках делегованных полномочий, достоверность отчётности, соблюдение трудового законодательства и требований безопасности. За нарушение обязанностей применяются меры согласно локальным регламентам и трудовому законодательству.

