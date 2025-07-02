Должностные обязанности Заместитель генерального директора

Общие положения

Заместитель генерального директора (зам. гендиректора) — ключевой управленец, обеспечивающий реализацию стратегии компании, координацию операционной деятельности и управление внедрением бизнес‑инициатив. Заместитель действует на основании положений устава компании, руководствуется решениями генерального директора и обязан взаимодействовать с руководителями подразделений, внешними партнёрами и контролирующими органами. В компаниях с международной деятельностью зам. гендиректора обеспечивает соответствие операций требованиям международного права и корпоративным стандартам.

Квалификационные требования

  • Высшее образование в области управления, экономики, юриспруденции или смежных дисциплин; предпочтительно MBA или профильное образование.
  • Опыт управленческой работы на уровне замещающего руководителя или директора от 5 лет; для международных позиций — 7+ лет.
  • Практический опыт стратегического планирования, внедрения KPI, управления изменениями и оптимизации бизнес‑процессов.
  • Навыки финансового анализа, бюджетирования и управления P&L.
  • Опыт управления мультидисциплинарными командами, проектами и подрядчиками.
  • Знание корпоративного управления, нормативно‑правовой среды и процедур комплайенс; английский язык — обязательно для международных ролей.
  • Лидерские качества, коммуникационная гибкость, способность принимать решения в условиях неопределённости.

Должностные обязанности

  • Координация операционной деятельности компании и контроль исполнения ключевых бизнес‑показателей.
  • Участие в разработке и реализации стратегических планов совместно с генеральным директором.
  • Постановка и контроль KPI для подразделений, анализ отклонений и внедрение корректирующих мер.
  • Оптимизация бизнес‑процессов: разработка и внедрение стандартов, регламентов и эффективных процедур.
  • Управление проектами трансформации, цифровой трансформацией и инициативами по повышению эффективности.
  • Контроль бюджетирования, снижение операционных издержек и обеспечение выполнения финансовых целевых показателей.
  • Руководство командой руководителей подразделений, коучинг, найм ключевых менеджеров и развитие кадрового резерва.
  • Взаимодействие с внешними партнёрами, инвесторами, контролирующими органами и ключевыми клиентами.
  • Обеспечение соблюдения корпоративных стандартов, требований комплайенс и риско‑менеджмента.
  • Замещение генерального директора при необходимости и выполнение поручений руководства.

Отчетность

Заместитель генерального директора отчитывается перед генеральным директором и предоставляет:

  • регулярные отчёты по KPI (еженедельно/ежемесячно/квартально);
  • финансовую и операционную отчётность по результатам исполнения бюджета и проектов;
  • аналитические материалы по рискам, инициативам оптимизации и предложениями по развитию;
  • отчёты по ключевым проектам трансформации и статус их исполнения.

Права

  • Запрашивать информацию и документы от подразделений, необходимых для принятия управленческих решений.
  • Принимать решения в рамках делегированных полномочий по операционным вопросам и проектам.
  • Инициировать изменения в процессах, регламентах и организационной структуре с последующей реализацией.
  • Участвовать в подборе и увольнении руководителей подразделений в рамках утверждённых процедур.
  • Представлять компанию в переговорах с партнёрами и контролирующими органами по поручению генерального директора.

Критерии эффективности и ответственность

  • Критерии эффективности: выполнение стратегических целей, достижение целевых KPI подразделений, стабильность операционной деятельности, снижение издержек, рост маржинальности и удовлетворённость ключевых внутренних клиентов.
  • Типичные KPI:
    • выполнение плана по выручке/прибыле;
    • снижение операционных расходов (снижение OPEX %);
    • выполнение SLA по основным процессам;
    • текучесть ключевых сотрудников (удержание топ‑менеджеров);
    • реализация проектов в срок и в рамках бюджета.
  • Заместитель генерального директора несёт ответственность за результаты деятельности подведомственных подразделений, за реализацию утверждённых проектов и за соблюдение корпоративных и правовых норм. При нарушении обязанностей применяются меры в соответствии с трудовым законодательством и внутренними регламентами.

