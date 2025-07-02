Должностные обязанности Заместитель генерального директора
Общие положения
Заместитель генерального директора (зам. гендиректора) — ключевой управленец, обеспечивающий реализацию стратегии компании, координацию операционной деятельности и управление внедрением бизнес‑инициатив. Заместитель действует на основании положений устава компании, руководствуется решениями генерального директора и обязан взаимодействовать с руководителями подразделений, внешними партнёрами и контролирующими органами. В компаниях с международной деятельностью зам. гендиректора обеспечивает соответствие операций требованиям международного права и корпоративным стандартам.
Квалификационные требования
- Высшее образование в области управления, экономики, юриспруденции или смежных дисциплин; предпочтительно MBA или профильное образование.
- Опыт управленческой работы на уровне замещающего руководителя или директора от 5 лет; для международных позиций — 7+ лет.
- Практический опыт стратегического планирования, внедрения KPI, управления изменениями и оптимизации бизнес‑процессов.
- Навыки финансового анализа, бюджетирования и управления P&L.
- Опыт управления мультидисциплинарными командами, проектами и подрядчиками.
- Знание корпоративного управления, нормативно‑правовой среды и процедур комплайенс; английский язык — обязательно для международных ролей.
- Лидерские качества, коммуникационная гибкость, способность принимать решения в условиях неопределённости.
Должностные обязанности
- Координация операционной деятельности компании и контроль исполнения ключевых бизнес‑показателей.
- Участие в разработке и реализации стратегических планов совместно с генеральным директором.
- Постановка и контроль KPI для подразделений, анализ отклонений и внедрение корректирующих мер.
- Оптимизация бизнес‑процессов: разработка и внедрение стандартов, регламентов и эффективных процедур.
- Управление проектами трансформации, цифровой трансформацией и инициативами по повышению эффективности.
- Контроль бюджетирования, снижение операционных издержек и обеспечение выполнения финансовых целевых показателей.
- Руководство командой руководителей подразделений, коучинг, найм ключевых менеджеров и развитие кадрового резерва.
- Взаимодействие с внешними партнёрами, инвесторами, контролирующими органами и ключевыми клиентами.
- Обеспечение соблюдения корпоративных стандартов, требований комплайенс и риско‑менеджмента.
- Замещение генерального директора при необходимости и выполнение поручений руководства.
Отчетность
Заместитель генерального директора отчитывается перед генеральным директором и предоставляет:
- регулярные отчёты по KPI (еженедельно/ежемесячно/квартально);
- финансовую и операционную отчётность по результатам исполнения бюджета и проектов;
- аналитические материалы по рискам, инициативам оптимизации и предложениями по развитию;
- отчёты по ключевым проектам трансформации и статус их исполнения.
Права
- Запрашивать информацию и документы от подразделений, необходимых для принятия управленческих решений.
- Принимать решения в рамках делегированных полномочий по операционным вопросам и проектам.
- Инициировать изменения в процессах, регламентах и организационной структуре с последующей реализацией.
- Участвовать в подборе и увольнении руководителей подразделений в рамках утверждённых процедур.
- Представлять компанию в переговорах с партнёрами и контролирующими органами по поручению генерального директора.
Критерии эффективности и ответственность
- Критерии эффективности: выполнение стратегических целей, достижение целевых KPI подразделений, стабильность операционной деятельности, снижение издержек, рост маржинальности и удовлетворённость ключевых внутренних клиентов.
- Типичные KPI:
- выполнение плана по выручке/прибыле;
- снижение операционных расходов (снижение OPEX %);
- выполнение SLA по основным процессам;
- текучесть ключевых сотрудников (удержание топ‑менеджеров);
- реализация проектов в срок и в рамках бюджета.
- Заместитель генерального директора несёт ответственность за результаты деятельности подведомственных подразделений, за реализацию утверждённых проектов и за соблюдение корпоративных и правовых норм. При нарушении обязанностей применяются меры в соответствии с трудовым законодательством и внутренними регламентами.