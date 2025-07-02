Должностная обязанность Заместителя главного бухгалтера

Общие положения:

Заместитель главного бухгалтера играет важную роль в организации и контроле бухгалтерских процессов компании. Заместитель главного бухгалтера отвечает за обеспечение точности и своевременности финансовой отчетности, а также соблюдение бухгалтерских норм и принципов.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области финансов, бухгалтерии или экономики.

— Знание бухгалтерских принципов и норм, налогового законодательства.

— Опыт работы в бухгалтерской области, включая знание бухгалтерских программ.

— Аналитические и коммуникативные навыки.

Должностные обязанности:

— Обработка и анализ финансовых операций, подготовка финансовых отчетов.

— Организация и контроль бухгалтерских записей и документации.

— Обеспечение соблюдения налогообложения и правил отчетности.

— Участие в подготовке и проведении внутренних и внешних аудитов.

— Участие в разработке и внедрении улучшений бухгалтерских процессов.

Отчетность:

Заместитель главного бухгалтера отчитывается перед главным бухгалтером о выполнении задач, представляет отчеты о финансовой отчетности, налоговых показателях и результаты аудитов.

Права:

Заместитель главного бухгалтера имеет следующие права:

— Проводить и контролировать бухгалтерские операции и записи.

— Предложить улучшения и оптимизацию бухгалтерских процессов.

— Использовать бухгалтерскую и налоговую информацию для принятия решений.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Заместитель главного бухгалтера несет ответственность за точность финансовой отчетности, соблюдение бухгалтерских норм и налогового законодательства. Критерии эффективности включают точность финансовых отчетов, соблюдение налоговых сроков и рентабельность работы бухгалтерского отдела.

Для подбора опытного и эффективного Заместителя главного бухгалтера рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе профессиональных бухгалтеров поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».