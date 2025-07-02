Executive Housekeeper

Executive Housekeeper — это ключевая позиция в гостиничной и ресторанной индустрии, отвечающая за организацию и координацию работы службы уборки. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что эта роль играет важную часть в достижении высокого уровня обслуживания и комфорта гостей. На Executive Housekeeper возлагается ответственность за качество уборки, управление персоналом, разработку графиков работы и обучение сотрудников, что непосредственно влияет на репутацию заведения.

Ключевыми обязанностями Executive Housekeeper являются обеспечение соблюдения стандартов чистоты и порядка, контроль за инвентаризацией и закупками средств для уборки, а также взаимодействие с другими отделами для обеспечения слаженной работы. Эффективное руководство командой, состоящей из горничных и технического персонала, требует отличных навыков организации и управления, а также способности к решению конфликтов.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по поиску и подбору кандидатов на позицию Executive Housekeeper, что помогает заведениям найти лучших специалистов в этой области. Оценка профессиональных навыков, опыта и способности работать в команде позволяет создать мощный ресурс для дальнейшего успеха. Понимание значимости роли Executive Housekeeper способствует улучшению процессов обслуживания и повышению уровня удовлетворенности клиентов. Инвестирование в квалифицированного Executive Housekeeper помогает отелям и ресторанам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и обеспечивать стабильный рост бизнеса.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить