Executive search (ES)

Executive search (ES) — это специальный процесс поиска и подбора высококвалифицированных руководителей и специалистов для стратегических позиций в компаниях. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что этот метод помогает организациям находить лидеров, обладающих уникальными навыками и опытом, необходимыми для достижения бизнес-целей. Процесс Executive search включает в себя тщательный анализ рынка, идентификацию потенциальных кандидатов и их подробную оценку.

Формирование стратегии поиска начинается с глубокого понимания требований клиента и корпоративной культуры компании. Кадровое агентство ФАВОРИТ использует современные методы исследования и установления контактов для нахождения лучших кандидатов. Основное внимание уделяется не только профессиональным навыкам, но и личностным качествам, которые могут повлиять на успех в управлении.

Executive search позволяет организациям сократить время на поиск и обеспечить более качественный выбор кандидатов для ключевых позиций. Мы предлагаем полный спектр услуг, включая составление профиля идеального кандидата, проведение собеседований и организацию представления лучших кандидатов клиенту. Этот подход способствует созданию сильного руководства, способного адаптироваться к изменениям на рынке и вести компанию к успеху. Инвестирование в Executive search является важным шагом для компаний, стремящихся к устойчивому развитию и повышению своей конкурентоспособности в условиях динамичного бизнес-окружения.

Подбор высококвалифицированных руководителей executive search в Международном кадровом центре ФОАВОРИТ

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
