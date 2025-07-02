Экскурсия профориентационная

Экскурсия профориентационная — это мероприятие, направленное на знакомство обучающихся с различными профессиями и сферой труда. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы организуем такие экскурсии, чтобы помочь молодежи определиться с будущей карьерой и понять, какие навыки и знания требуются для успешного трудоустройства.

Во время профориентационных экскурсий участники имеют возможность посетить различные компании, пообщаться с профессионалами и получить актуальную информацию о современных требованиях к работникам. Это не только расширяет горизонты школьников и студентов, но и помогает им увидеть, как теоретические знания применяются на практике.

Экскурсии также способствуют развитию социального и профессионального нетворкинга, позволяя молодым людям формировать полезные контакты в различных отраслях. Профориентационные мероприятия имеют значительное влияние на выбор профессионального пути. Они способствуют повышению уровня осознанности среди молодежи о рынке труда и предоставляют информацию о востребованных специальностях.

Кадровое агентство ФАВОРИТ активно поддерживает такие инициативы, понимая важность ранней профессиональной ориентации для формирования квалифицированных специалистов. Мы стремимся обеспечить качественный подход к профориентации, способствуя подготовке будущих кадров, отвечающих требованиям работодателей.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить