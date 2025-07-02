Этика

Этика в сфере управления человеческими ресурсами — это система моральных норм и принципов, которые регулируют поведение работников и работодателей. В кадровом агентстве ФАВОРИТ этика играет важную роль в обеспечении честности, справедливости и добросовестности в процессах подбора и оценки персонала.

Основные аспекты этики включают уважение к правам и достоинству каждого человека, конфиденциальность личной информации и отсутствие дискриминации на основании пола, расы, возраста или других характеристик. Базируясь на этих принципах, мы обеспечиваем доверительное взаимодействие между участниками рынка труда.

Этика также подразумевает прозрачность в процессах найма и профессионального консультирования. Это включает в себя честные описания вакансий и открытость в отношении требований работодателей. Соблюдение этических стандартов способствует формированию положительной репутации компании и повышению уровня удовлетворенности клиентов.

Кадровое агентство ФАВОРИТ активно пропагандирует этичные подходы в своей практике, обучает сотрудников основам корпоративной этики и стремится создать культуру уважения и сотрудничества. Придерживаясь этических норм, мы помогаем соискателям найти подходящую работу, а работодателям — привлечь лучшие кадры, что в конечном итоге способствует успешному развитию бизнеса.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить