Иерархия потребностей Маслоу — это психологическая теория, предложенная Абрахамом Маслоу, которая описывает пятиуровневую структуру человеческих потребностей. Эти потребности организованы в виде пирамиды, где на нижних уровнях располагаются основные, физиологические потребности, а на верхних — более высокие, такие как потребности в самоактуализации.

Первый уровень иерархии включает физиологические потребности, такие как пища, вода и безопасность. На втором уровне находятся потребности в безопасности и стабильности. Третий уровень связан с социальными потребностями, включая любовь, принадлежность и дружбу. Четвертый уровень охватывает потребности в уважении, самоуважении и признании со стороны других. На высшем уровне располагаются потребности в самоактуализации, когда человек стремится реализовать свой потенциал и личные цели.

