Лидеры, ориентированные на отношения с ведомыми, — это руководители, которые акцентируют внимание на построении доверительных и конструктивных отношений внутри команды. Такой подход в управлении играет важную роль в создании позитивной корпоративной культуры и высокой производительности труда.

Эти лидеры активно работают над созданием комфортной атмосферы, в которой каждый сотрудник чувствует себя ценным и услышанным. Они активно слушают мнения и идеи своих подчиненных, учитывают их потребности и предпочтения, что способствует развитию доверия. Лидеры, ориентированные на отношения, умеют создавать командный дух, вдохновляя сотрудников на совместные достижения и инициативу.

Ключевыми характеристиками таких лидеров являются эмпатия, коммуникабельность и умение взаимодействовать с разными типами людей. Они понимают, что успех команды зависит не только от выполнения задач, но и от эмоционального климата, который они создают. Эти лидеры используют обратную связь для развития своих сотрудников, активно поддерживают их на пути к достижению профессиональных целей.

