«Новые русские» — это термин, который возник в России в 1990-е годы и относится к людям, быстро достигшим богатства и успеха в результате экономических преобразований. Эти «новые русские» часто ассоциировались с бизнесменами, которые использовали возможности, появившиеся в переходный период от плановой экономики к рыночным отношениям. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что «новые русские» оказали значительное влияние на бизнес-культуру страны и на формирование новых стандартов управления персоналом.

Существование «новых русских» привело к изменению восприятия бизнеса и предпринимательства в обществе. Их история успеха вдохновила многих людей на открытие собственных дел и поиск новых карьерных возможностей. Это также обозначило переход к более свободным формам работы, включая гибкие графики и неформальные отношения в коллективе. Многие компании начали внедрять инновационные подходы к управлению, учитывая опыт «новых русских», что, в свою очередь, повлияло на формирования современных тенденций в HR.

Кадровое агентство ФАВОРИТ активно наблюдает за изменениями в бизнес-среде и применяет передовые методы, заимствованные из опыта «новых русских», при помощи которых организации могут эффективно управлять своим персоналом. Мы предлагаем услуги по разработке стратегий найма, обучения и развития сотрудников, адаптируя их к современным реалиям и тенденциям. Понимание феномена «новых русских» и его влияния на рынок труда способствует созданию более динамичных и адаптивных команд, что повышает конкурентоспособность и общий успех компаний в условиях современного бизнеса.