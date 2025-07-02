«Новые русские»

«Новые русские» — это термин, который возник в России в 1990-е годы и относится к людям, быстро достигшим богатства и успеха в результате экономических преобразований. Эти «новые русские» часто ассоциировались с бизнесменами, которые использовали возможности, появившиеся в переходный период от плановой экономики к рыночным отношениям. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что «новые русские» оказали значительное влияние на бизнес-культуру страны и на формирование новых стандартов управления персоналом.

Существование «новых русских» привело к изменению восприятия бизнеса и предпринимательства в обществе. Их история успеха вдохновила многих людей на открытие собственных дел и поиск новых карьерных возможностей. Это также обозначило переход к более свободным формам работы, включая гибкие графики и неформальные отношения в коллективе. Многие компании начали внедрять инновационные подходы к управлению, учитывая опыт «новых русских», что, в свою очередь, повлияло на формирования современных тенденций в HR.

Кадровое агентство ФАВОРИТ активно наблюдает за изменениями в бизнес-среде и применяет передовые методы, заимствованные из опыта «новых русских», при помощи которых организации могут эффективно управлять своим персоналом. Мы предлагаем услуги по разработке стратегий найма, обучения и развития сотрудников, адаптируя их к современным реалиям и тенденциям. Понимание феномена «новых русских» и его влияния на рынок труда способствует созданию более динамичных и адаптивных команд, что повышает конкурентоспособность и общий успех компаний в условиях современного бизнеса.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить