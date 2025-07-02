Паркинсона законы

Законы Паркинсона — это концепция, описывающая, как работа «растет» до времени, отведенного на её выполнение. Эта теория, созданная британским историком С. Паркинсоном, гласит, что задачи занимают больше времени, чем планировалось изначально, особенно если срок завершения не установлен строго. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что знание законов Паркинсона может помочь организаций оптимизировать управление временем и ресурсами.

Первый закон утверждает, что «работа занимает все отведенное время». Это означает, что если есть достаточный промежуток времени для выполнения задачи, сотрудник, скорее всего, будет тратить больше времени, чем на самом деле необходимо. Второй закон гласит, что «количество работников растет независимо от объема работы», что приводит к избыточности в организационной структуре.

Понимание и применение законов Паркинсона позволяет менеджерам по персоналу и руководителям разрабатывать эффективные стратегии управления временем и ресурсами, устанавливая реалистичные сроки и оптимизируя рабочие процессы. Это снижает вероятность затягивания выполнения задач и повышает общую продуктивность.

С помощью кадрового агентства ФАВОРИТ вы сможете внедрять лучшие практики управления временем, что поможет вашей организации достигать поставленных целей эффективнее и повышать результаты работы команды.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить