Пассивная кадровая политика

Пассивная кадровая политика — это подход к управлению персоналом, при котором организация не инициирует активных действий по подбору, развитию и удержанию кадров. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что такой подход может привести к негативным последствиям, включая высокую текучесть кадров и дефицит квалифицированных специалистов.

Пассивная кадровая политика характеризуется отсутствием четкой стратегии по привлечению талантов, минимальным вниманием к процессам обучения и развития сотрудников, а также ограниченной реакцией на изменения в рыночной среде. В условиях высокой конкуренции за кадры такой подход становится неэффективным и может угрожать стабильности и росту компании.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по диагностике текущей кадровой политики и разработке активной стратегии управления персоналом. Мы помогаем компаниям внедрять проактивные методы привлечения и удержания талантов, создавать программы развития сотрудников и формировать позитивный корпоративный климат.

Переход от пассивной кадровой политики к активной позволяет организациям не только улучшить свои конкурентные позиции, но и создать устойчивые команды, способные справляться с вызовами рынка. В нашем агентстве мы стремимся поддерживать клиентов в формировании эффективных кадровых стратегий, что приводит к повышению мотивации работников и улучшению общего результата бизнеса. Пассивная кадровая политика — это ситуация, которую можно и нужно изменять, чтобы обеспечить будущий успех компании.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить