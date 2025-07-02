Профконсультант

Профконсультант — это специалист, который занимается профессиональной ориентацией и консультированием людей по вопросам выбора профессии, карьеры и дальнейшего профессионального развития. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что роль профконсультанта является ключевой в процессе поиска оптимального карьерного пути для клиентов.

Профконсультанты используют различные методы и инструменты, такие как тесты на определение карьерных интересов, анализ навыков и сильных сторон, а также оценка рынка труда. Они помогают клиентам осознать свои предпочтения и возможности, предлагая индивидуальные рекомендации по выбору профессии и путям ее дальнейшего освоения. Это особенно важно для студентов, школьников и людей, меняющих карьеру.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предоставляет услуги профконсультантов, которые могут оказать поддержку в процессе выбора профессии, составлении резюме и подготовке к собеседованиям. Мы помогаем клиентам разобраться в современных тенденциях на рынке труда и определиться с направлениями, которые соответствуют их интересам и целям.

Профконсультант способствует повышению удовлетворенности клиентами выбора своей профессии и карьерного пути, что в итоге ведет к улучшению производительности и мотивации на рабочем месте. С нашей помощью индивидуальное консультирование становится доступным и полезным инструментом для достижения поставленных целей в карьере и жизни.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить