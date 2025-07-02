Профсоюз

Профсоюз — это организация, представляющая интересы работников в различных профессиональных областях и отраслях. Профсоюзы играют важную роль в защите прав и охране интересов своих членов, а также в улучшении условий труда и социального обеспечения. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что профсоюзы являются важным элементом в системе трудовых отношений и могут значительно влиять на корпоративную культуру.

Основные функции профсоюзов включают коллективные переговоры по вопросам заработной платы, рабочего времени, условий труда, а также защиту прав работников в случаях конфликтов с работодателем. Профсоюзы также могут представлять интересы работников в правительственных структурах, участвовать в разработке трудового законодательства и социальных программ.

Кадровое агентство ФАВОРИТ считает важным наличие активных профсоюзов в компаниях, так как они способствуют созданию диалога между работниками и работодателями. Это помогает решить возникающие проблемы и улучшить атмосферу в коллективе. Мы предлагаем консультации для организаций по взаимодействию с профсоюзами, что способствует формированию более гармоничных трудовых отношений.

Работа профсоюзов повышает уровень защищенности работников, создает условия для справедливого обращения и улучшает отношения в коллективе. Понимание роли профсоюза также помогает работодателям избегать трудовых конфликтов и повышать общий уровень доверия среди сотрудников, что ведет к увеличению производительности и стабильности в компании.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить