Рабочие в стальных воротничках

Рабочие в стальных воротничках — это термин, который обозначает сотрудников, занимающихся физическим трудом или работой в производственной сфере. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем важность этой категории работников в экономике, поскольку они обеспечивают выполнение ключевых производственных процессов и услуг.

Рабочие в стальных воротничках могут быть представлены такими профессиями, как строители, электрики, механики и другие специалисты, чья деятельность требует высокой квалификации и физической выносливости. Эти работники играют важную роль в различных отраслях, включая строительство, производство, энергетику и транспорт. Их труд часто связан с выполнением задач на открытом воздухе или в условиях повышенной физической нагрузки.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по подбору и обучению рабочих в стальных воротничках, понимая, что безопасность, квалификация и мотивация таких работников критически важны для успешного функционирования бизнеса. Мы помогаем организациям находить квалифицированных специалистов, а также реализуем программы повышения квалификации и обмена опытом.

Эффективное управление рабочими в стальных воротничках способствует повышению производительности, улучшению качества работы и снижению уровня травматизма. В нашем агентстве мы стремимся поддерживать клиентов в создании безопасных и комфортных условий труда для этой категории работников, что приводит к улучшению общего климата в коллективе и достижению высоких результатов. Рабочие в стальных воротничках — это катализатор изменения в различных отраслях, способствующий развитию и успеху бизнеса.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
