Работник присутствующий — это сотрудник, который активно выполняет свои обязанности на рабочем месте и готов к взаимодействию с коллегами и руководством. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем важность «работника присутствующего» для успешной работы команды, так как его вовлеченность и активное участие напрямую влияют на производительность и атмосферу в коллективе.

Работник присутствующий не только выполняет свои задачи, но и активно участвует в жизни организации, взаимодействует с коллегами, делится идеями и принимает участие в совместных проектах. Такое отношение способствует формированию командного духа и повышает общую эффективность работы.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по развитию культуры присутствия сотрудников на рабочем месте. Мы помогаем организациям создавать мотивационные программы, которые побуждают работников быть активными участниками рабочего процесса и способствуют повышению их вовлеченности.

Эффективное управление присутствием работников включает не только отслеживание их активности, но и создание условий, в которых каждый сотрудник чувствует свою значимость и вклад в общее дело. В нашем агентстве мы стремимся поддерживать клиентов в создании позитивной рабочей атмосферы, что ведет к устойчивому развитию и успеху бизнеса. Работник присутствующий — это ключевой элемент, способствующий достижению высоких результатов и построению эффективной команды, готовой к решению любых задач.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
