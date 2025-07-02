Работодатель

Работодатель — это физическое или юридическое лицо, которое нанимает работников для выполнения определенных задач и за это выплачивает им вознаграждение. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем значимость роли работодателя в формировании эффективной команды, создании позитивной рабочей атмосферы и достижении бизнес-целей.

Работодатель несет ответственность не только за выполнение трудовых обязательств, но и за соблюдение прав сотрудников, создание безопасных и комфортных условий труда, а также развитие корпоративной культуры. Сильный работодатель активно поддерживает профессиональный рост своих работников, обеспечивая их обучением и развитием, что, в свою очередь, положительно сказывается на общей производительности компании.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по консультированию и поддержке работодателей в вопросах найма, обучения и удержания кадров. Мы помогаем бизнесам разрабатывать стратегии по эффективному подбору сотрудников, а также внедрять программы, направленные на повышение вовлеченности и удовлетворенности работников.

Эффективный работодатель создает условия для роста и развития, понимая, что успех компании напрямую зависит от мотивации и профессионализма ее сотрудников. В нашем агентстве мы стремимся помочь клиентам стать конкурентоспособными работодателями, привлекая лучшие таланты и создавая сильные команды. Работодатель — это ключевой фактор, способствующий устойчивому развитию бизнеса и успешному выполнению его стратегических задач.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
