Регламентированная продолжительность полного рабочего дня

Регламентированная продолжительность полного рабочего дня — это установленный законом или внутренними документами стандартный объем рабочего времени, который каждый работник обязан отработать в течение дня. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что четкое определение регламентированной продолжительности рабочего дня имеет важное значение не только для соблюдения трудового законодательства, но и для создания здоровой рабочей атмосферы.

Согласно трудовому законодательству, регламентированная продолжительность полного рабочего дня обычно составляет 8 часов. Однако в некоторых случаях может существовать гибкий график или неполное рабочее время, что влияет на график работы и уровень оплаты труда. Корректное соблюдение регламентированной продолжительности рабочего дня обеспечивает справедливое распределение трудовых обязанностей и удовлетворяет потребности как работников, так и работодателей.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по консультированию компаний по вопросам соблюдения регламентированной продолжительности рабочего дня. Мы помогаем организациям разработать гибкие графики работы и внедрить эффективные системы учета рабочего времени, что позволяет оптимизировать производительность и уровень удовлетворенности сотрудников.

Важно, чтобы каждая компания учитывала индивидуальные потребности сотрудников и соответствовала законодательным требованиям при планировании рабочего времени. В нашем агентстве мы стремимся поддерживать клиентов в создании комфортных условий труда, что ведет к снижению текучести кадров и повышению лояльности работников. Регламентированная продолжительность полного рабочего дня — это основа для формирования продуктивной рабочей среды и успешного развития бизнеса.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
