Рейтинг

Рейтинг — это система оценки и ранжирования, используемая для сравнения различных объектов, таких как компании, работники или вакансии, по определённым критериям. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что рейтинг играет важную роль в процессе принятия решений как для соискателей, так и для работодателей, позволяя быстро оценивать качество и эффективность различных предложений.

Рейтинги могут быть основаны на различных показателях, таких как уровень удовлетворенности сотрудников, производительность, финансовые результаты или отзывы клиентов. Для соискателей рейтинг работодателей помогает выбрать компанию, которая соответствует их ожиданиям и ценностям, а для работодателей — определить свои сильные и слабые стороны, а также области для улучшения.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по проведению мониторинга и составлению рейтингов компаний в области HR. Мы помогаем организациям выявить ключевые факторы, влияющие на их положение на рынке труда, и разрабатывать стратегии для повышения репутации и улучшения рейтинга среди работников.

Понимание рейтинговых систем и их влияния на выбор кandidатов значительно упрощает процесс трудоустройства и помогает компаниям привлекать лучших специалистов. В нашем агентстве мы стремимся поддерживать клиентов в создании положительного имиджа и повышении уровня профессиональной привлекательности, что ведет к успешному управлению человеческими ресурсами. Рейтинг — это важный инструмент, способствующий развитию бизнеса и укреплению его конкурентных позиций на рынке.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить