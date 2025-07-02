Сальдо миграции

Сальдо миграции — это разница между числом въездов (иммиграцией) и выездов (эмиграцией) населения за определенный период. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем, что сальдо миграции играет важную роль в формировании рынка труда и влияет на кадровую политику компаний.

Положительное сальдо миграции свидетельствует о притоке людей из других регионов или стран, что может привести к увеличению рабочей силы и разнообразию квалификаций. Это открывает новые возможности для бизнеса, позволяя компаниям находить кандидатов с необходимыми навыками и элементами культурного многообразия. Наоборот, отрицательное сальдо миграции может вызывать дефицит рабочих ресурсов, что затрудняет найм сотрудников и сказывается на производительности.

Мониторинг сальдо миграции помогает организациям адаптировать свои стратегии по подбору и обучению персонала. Компании могут разрабатывать программы по привлечению и удержанию талантов, учитывая динамику миграционных процессов.

В разделе HR-словаря на сайте ФАВОРИТ вы найдете больше информации о других терминах, связанных с демографией и управлением персоналом. Понимание концепции сальдо миграции поможет вашей компании эффективно реагировать на изменения на рынке труда и строить стратегии, направленные на устойчивое развитие.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить