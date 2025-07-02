Сальдо миграции — это разница между числом въездов (иммиграцией) и выездов (эмиграцией) населения за определенный период. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем, что сальдо миграции играет важную роль в формировании рынка труда и влияет на кадровую политику компаний.

Положительное сальдо миграции свидетельствует о притоке людей из других регионов или стран, что может привести к увеличению рабочей силы и разнообразию квалификаций. Это открывает новые возможности для бизнеса, позволяя компаниям находить кандидатов с необходимыми навыками и элементами культурного многообразия. Наоборот, отрицательное сальдо миграции может вызывать дефицит рабочих ресурсов, что затрудняет найм сотрудников и сказывается на производительности.

Мониторинг сальдо миграции помогает организациям адаптировать свои стратегии по подбору и обучению персонала. Компании могут разрабатывать программы по привлечению и удержанию талантов, учитывая динамику миграционных процессов.

В разделе HR-словаря на сайте ФАВОРИТ вы найдете больше информации о других терминах, связанных с демографией и управлением персоналом. Понимание концепции сальдо миграции поможет вашей компании эффективно реагировать на изменения на рынке труда и строить стратегии, направленные на устойчивое развитие.