Sale Representative

Sale Representative (торговый представитель) — это специалист, ответственный за продажу товаров или услуг компании, а также за поддержание отношений с клиентами. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что роль торгового представителя имеет критическое значение для достижения коммерческих целей и увеличения доходности бизнеса.

Торговый представитель выполняет несколько ключевых функций, включая поиск новых клиентов, проведение презентаций продуктов, переговоры о ценах и условиях поставки, а также сбор обратной связи. Эффективные продажники обладают отличными коммуникативными навыками и способны быстро адаптироваться к потребностям клиентов, что позволяет им успешно конкурировать на рынке.

Кроме того, торговые представители должны быть хорошо осведомлены о продукции и услугах, которые они предлагают, а также о текущих рыночных трендах. Организации часто инвестируют в обучение и развитие своих сотрудников, чтобы они могли достигать высоких результатов и укреплять позиции компании на рынке.

В разделе HR-словаря на сайте ФАВОРИТ вы найдете более подробную информацию о других терминах, связанных с управлением персоналом и продажами. Понимание роли торгового представителя позволяет вашей компании разрабатывать успешные стратегии продаж и эффективно привлекать клиентов, что является ключом к долгосрочному успеху.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить