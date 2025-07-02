Самозанятость (самостоятельная занятость)

Самозанятость (самостоятельная занятость) — это форма трудовой деятельности, при которой человек работает на себя и получает доход, не находясь в трудовых отношениях с работодателем. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что самозанятость становится все более популярной, особенно в условиях changing market conditions и технологического прогресса.

Самозанятые могут представлять собой широкий спектр профессионалов, от фрилансеров и консультантов до владельцев малых предприятий. Эта форма занятости предоставляет возможность гибкости в работе, позволяя индивидуумам определять свои рабочие часы и выбирать ряд клиентов. Однако самозанятость также требует высокого уровня ответственности, самодисциплины и умения управлять своими финансами.

Согласно статистическим данным, число самозанятых продолжает расти, что создает новые вызовы и возможности для рынка труда. Компании могут рассматривать самозанятых как потенциальных партнеров для выполнения конкретных проектов, что позволяет им снизить затраты и обеспечить доступ к специализированным навыкам.

