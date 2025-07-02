Самозанятые

Самозанятые — это лица, которые осуществляют профессиональную деятельность без создания юридического лица и не находятся в трудовых отношениях с работодателем. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что самозанятость занимает все более важное место в современной экономике, предлагая множество возможностей как для работников, так и для бизнеса.

Самозанятые могут быть фрилансерами, независимыми консультантами, ремесленниками или владельцами малых предприятий. Эта форма занятости позволяет им гибко управлять своим временем и выбирать проекты по интересам и квалификации. Однако самозанятость также требует высокого уровня ответственности, самодисциплины и навыков в области самоорганизации.

В условиях цифровизации и глобализации многие компании начинают рассматривать самозанятых как стратегических партнеров, позволяя им привлекать специалистов для выполнения конкретных задач без необходимости найма на постоянной основе. Таким образом, сотрудничество с самозанятыми может быть выгодным, позволяя снизить затраты и обеспечить доступ к необходимым экспертам.

В разделе HR-словаря на сайте ФАВОРИТ вы найдете более подробную информацию о других терминах, связанных с управлением персоналом и новыми тенденциями на рынке труда. Понимание статуса самозанятых и их роли в экономике позволит вашей компании более эффективно разрабатывать стратегии по привлечению и управлению талантами, что способствует устойчивому развитию бизнеса.

