«Сердцевинное» рабочее время — это часть рабочего дня, в течение которой сотрудники должны находиться на своих рабочих местах, удовлетворяя условиям трудового договора и режима работы компании. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем, что понимание концепции «сердцевинного» рабочего времени играет ключевую роль в оптимизации управленческих процессов и повышении производительности труда.

Чаще всего «сердцевинное» рабочее время определяет ядро рабочего дня, например, с 10:00 до 16:00. В это время все сотрудники должны быть доступны для взаимодействия друг с другом, участия в совещаниях и выполнения коллективных задач. Магнетизация «сердцевинного» времени создает структуру, позволяющую эффективно планировать задачи и поддерживать командный дух.

Гибкие графики работы, которые позволяют сотрудникам формировать своё время вне «сердцевинного», становятся все более популярными. Это дает возможность лучше адаптироваться к личным потребностям, не теряя при этом командного взаимодействия в ключевые часы.

В разделе HR-словаря на сайте ФАВОРИТ вы найдете дополнительную информацию о других важных терминах, касающихся управления временем и персоналом. Понимание важности «сердцевинного» рабочего времени помогает организациям выстраивать более эффективные процессы и увеличивать общий уровень продуктивности, что в конечном итоге способствует успешному развитию бизнеса.