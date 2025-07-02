Середина карьеры

Середина карьеры — это этап профессиональной жизни, когда работник достигает зрелости в своей профессии, чаще всего после 5-10 лет активной деятельности. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что этот период характеризуется новыми вызовами и возможностями как для сотрудников, так и для работодателей.

На стадии середины карьеры работники начинают активно пересматривать свои профессиональные цели, стремятся к росту и получению новых навыков, а также могут рассматривать варианты перехода на руководящие позиции или изменения сферы деятельности. Это время тоже часто включает в себя необходимость поиска баланса между работой и личной жизнью, так как многие в данном возрасте начинают заботиться о семье.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по развитию карьерных стратегий для работников на стадии середины карьеры. Мы помогаем создавать программы обучения и развития, которые будут соответствовать потребностям сотрудников и ожиданиям работодателей.

Выстраивание эффективной карьеры на этом этапе важно как для личного роста работников, так и для улучшения общей продуктивности компании. В нашем агентстве мы стремимся поддерживать клиентов в процессе формирования карьерных маршрутов, что ведет к повышению уровня удовлетворенности сотрудников и снижению текучести кадров. Середина карьеры — это ключевое время для профессионального развития, которое открывает новые горизонты для реализации потенциала каждого работника.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
