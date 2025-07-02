Скрытая безработица

Скрытая безработица — это форма безработицы, когда людям не предоставляется возможность активно участвовать в экономике, но они не числятся официально безработными. Эта категория включает работников, которые находятся в вынужденном отпуске, частично заняты или работающие на неполный рабочий день, хотя стремятся к полной занятости. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что скрытая безработица может существенно искажать понимание состояния рынка труда и усложнять процесс планирования кадровой политики.

Скрытая безработица может быть признаком структурных проблем в экономике и изменяющихся потребностей работодателей. Например, компании могут сокращать рабочие часы сотрудников или переводить их на неполный рабочий день в условиях экономической нестабильности, вместо того чтобы увольнять их. Это приводит к снижению уровня доходов и увеличению чувства неопределенности среди работников.

Для эффективного управления скрытой безработицей важно проводить регулярный анализ состояния трудового рынка и учитывать мнение работников. Компании могут внедрять программы профессионального развития и переподготовки, которые помогут сотрудникам адаптироваться к новым требованиям и повысить свои шансы на трудоустройство.

В разделе HR-словаря на нашем сайте вы найдете больше информации о других терминах, связанных с управлением персоналом и трудовыми ресурсами. Понимание концепции скрытой безработицы поможет вашей организации разработать более эффективные стратегии по управлению кадрами и повышению их вовлеченности, что способствует устойчивому развитию бизнеса.

