Служащий (англ., offic worker)

Служащий (англ. office worker) — это работник, осуществляющий свою деятельность в офисного пространства, занимаясь административными, организационными и управленческими задачами. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что роль служащих в успешной деятельности компании является ключевой, поскольку они поддерживают внутренние процессы и взаимосвязи между различными отделами.

Служащие могут выполнять широкий спектр функций, начиная от ведения документации и ответов на звонки, заканчивая подготовкой отчетов и проведением анализа данных. Эти специалисты обеспечивают эффективное функционирование офиса и создают основу для выполнения стратегических задач компании. Высокий уровень организационных навыков, внимательность к деталям и способность работать в команде — важные качества, которые помогают служащим достигать поставленных целей.

С переходом на гибридные и удаленные модели работы, роль служащих также трансформируется. Компании все чаще внедряют технологии для повышения эффективности работы офиса и управления удаленными командами.

В разделе HR-словаря на нашем сайте вы найдете больше информации о других терминах, связанных с управлением персоналом и офисной деятельностью. Понимание концепции служащих поможет вашей компании оптимизировать бизнес-процессы и улучшить общую продуктивность, создавая комфортные условия для сотрудников и обеспечивая высокое качество обслуживания клиентов.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить