Совместительство

Совместительство — это форма трудовой деятельности, при которой работник выполняет обязанности по нескольким трудовым договорам одновременно. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем важность совместительства как для сотрудников, так и для работодателей, так как оно позволяет максимально эффективно использовать трудовые ресурсы и разнообразить профессиональный опыт.

Совместительство может быть как внутренним, когда работник совмещает несколько должностей в одной компании, так и внешним, когда сотрудник трудится на нескольких разных предприятиях. Этот подход позволяет работникам увеличить свои доходы и развивать новые навыки, что в свою очередь способствует повышению их конкурентоспособности на рынке труда.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает консультации и услуги по регулированию совместительства в организациях. Мы помогаем работодателям правильно оформлять трудовые договоры, соблюдая законодательство, и разрабатывать внутренние политики, которые учитывают интересы всех сторон.

Эффективное управление совместительством способствует более гибкому подходу к распределению обязанностей, повышает уровень вовлеченности работников и может привести к повышению качества работы. В нашем агентстве мы стремимся помочь клиентам оптимально использовать возможности совместительства, что ведет к устойчивому развитию бизнеса и повышению его производительности. Совместительство — это стратегический инструмент, который помогает организациям адаптироваться к изменениям на рынке труда и использовать потенциал своих сотрудников на полную мощность.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
