Сверхзанятость (Overemployment) — это состояние, при котором работник вынужденно или по собственному желанию выполняет больше рабочих часов, чем это предусмотрено его трудовым договором. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что сверхзанятость может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для сотрудников и организаций.

С одной стороны, сверхзанятость может вести к повышению доходов работника и росту его профессиональных навыков через выполнение дополнительных задач. Однако с другой стороны, она часто приводит к выгоранию, снижению производительности и ухудшению качества жизни. Длительная сверхзанятость может негативно сказаться на здоровье сотрудников и их личных отношениях.

Для управления рисками, связанными с сверхзанятостью, работодателям важно устанавливать четкие границы рабочего времени и проводить регулярные беседы с сотрудниками о балансе между работой и личной жизнью. Это может включать внедрение практик тайм-менеджмента, гибких графиков и поддержку в преодолении профессионального выгорания.

В разделе HR-словаря на сайте ФАВОРИТ вы найдете больше информации о других терминах, связанных с управлением персоналом и трудовыми отношениями. Понимание концепции сверхзанятости поможет вашей компании разработать более эффективные стратегии по управлению трудовыми ресурсами, содействуя здоровой и продуктивной рабочей среде. Создание условий для поддержания баланса между работой и жизнью является ключевым фактором для повышения уровня удовлетворенности и удержания сотрудников.