Управление процессом высвобождения персонала

Управление процессом высвобождения персонала — это комплекс мероприятий, направленных на корректное и эффективное прекращение трудовых отношений с сотрудниками в организации. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что высвобождение персонала — это деликатный процесс, требующий внимательного подхода и соблюдения законодательства, поскольку от него зависит не только репутация компании, но и моральное состояние оставшихся сотрудников.

Процесс высвобождения персонала может происходить по разным причинам, таким как сокращение штата, ликвидация должностей или изменение стратегии бизнеса. Эффективное управление этим процессом включает несколько ключевых этапов: уведомление сотрудников, проведение выходных интервью, оформление необходимых документов и предоставление поддержки увольняемым сотрудникам.

Кадровое агентство ФАВОРИТ рекомендует организациям разработать четкие процедуры высвобождения, чтобы минимизировать стресс для сотрудников и сохранить положительные отношения. Мы помогаем нашим клиентам установить прозрачные критерии для увольнений и организовать профессиональное консультирование для уволенных работников, включая помощь в поиске новой работы и карьерное сопровождение.

Управление процессом высвобождения персонала – это не только юридический процесс, но и возможность для компании проанализировать внутренние процессы и извлечь уроки из ситуации. Эффективное управление кадровыми изменениями способствует снижению уровня стресса и снижению негативного влияния на рабочую атмосферу. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы стремимся поддерживать компании в реализации данного процесса, гарантируя, что он проходит с максимальной корректностью и уважением к каждому сотруднику.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить