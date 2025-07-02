Увольнение — это процесс прекращения трудовых отношений между работником и работодателем, который может происходить по различным причинам и в соответствии с установленными законодательными нормами. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что увольнение является важным этапом как для сотрудника, так и для компании, влияющим на здоровье внутренней культуры и репутацию организации.

Существует несколько видов увольнений: по собственному желанию, по инициативе работодателя, в связи с сокращением штата или истечением срока действия трудового договора. Каждый из этих случаев требует соблюдения определенных процедур и правил, чтобы минимизировать риски конфликтов и претензий со стороны увольняемого.

При увольнении важно обеспечить прозрачность и справедливость процесса. Кадровое агентство ФАВОРИТ помогает компаниям правильно организовать процедуру увольнения, учитывая как законодательные аспекты, так и внутренние HR-стандарты. Мы рекомендуем проводить выходные интервью, чтобы понять причины ухода сотрудников и выявить возможные проблемы внутри компании.

Также мы предлагаем услуги по поддержке увольняемых сотрудников, включая рекомендации по трудоустройству и карьерным консультациям, что помогает сохранить позитивное отношение даже в стрессовых ситуациях. Увольнение — это не конец, а возможность для нового начала как для работников, так и для бизнеса. Правильно проведенная процедура увольнения способствует снижению негативных последствий, улучшает атмосферу в коллективе и укрепляет корпоративные ценности. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы стремимся делать этот процесс максимально цивилизованным и конструктивным для всех сторон.