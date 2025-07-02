Увольнение

Увольнение — это процесс прекращения трудовых отношений между работником и работодателем, который может происходить по различным причинам и в соответствии с установленными законодательными нормами. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что увольнение является важным этапом как для сотрудника, так и для компании, влияющим на здоровье внутренней культуры и репутацию организации.

Существует несколько видов увольнений: по собственному желанию, по инициативе работодателя, в связи с сокращением штата или истечением срока действия трудового договора. Каждый из этих случаев требует соблюдения определенных процедур и правил, чтобы минимизировать риски конфликтов и претензий со стороны увольняемого.

При увольнении важно обеспечить прозрачность и справедливость процесса. Кадровое агентство ФАВОРИТ помогает компаниям правильно организовать процедуру увольнения, учитывая как законодательные аспекты, так и внутренние HR-стандарты. Мы рекомендуем проводить выходные интервью, чтобы понять причины ухода сотрудников и выявить возможные проблемы внутри компании.

Также мы предлагаем услуги по поддержке увольняемых сотрудников, включая рекомендации по трудоустройству и карьерным консультациям, что помогает сохранить позитивное отношение даже в стрессовых ситуациях. Увольнение — это не конец, а возможность для нового начала как для работников, так и для бизнеса. Правильно проведенная процедура увольнения способствует снижению негативных последствий, улучшает атмосферу в коллективе и укрепляет корпоративные ценности. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы стремимся делать этот процесс максимально цивилизованным и конструктивным для всех сторон.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить