Увольнение по инициативе работника

Увольнение по инициативе работника — это процесс прекращения трудовых отношений, который осуществляется по желанию самого сотрудника. Эта форма увольнения может быть вызвана различными причинами, такими как поиск новых возможностей, личные обстоятельства, неудовлетворенность условиями труда или желание сменить сферу деятельности. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что увольнение по инициативе работника требует внимательного подхода как со стороны увольняющегося, так и со стороны работодателя.

При увольнении по инициативе работника сотрудник обязан уведомить работодателя согласно законодательным нормам. Обычно срок уведомления составляет две недели, однако он может варьироваться в зависимости от условий трудового договора. Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать эти сроки и быть готовыми к процессу замещения уволенного работника.

Кадровое агентство ФАВОРИТ поддерживает корпоративные практики, направленные на сохранение положительных отношений с уволенными сотрудниками. Мы рекомендуем проводить выходные интервью для понимания причин увольнения, что может помочь выявить проблемы в организации и улучшить условия работы для оставшихся сотрудников.

Увольнение по инициативе работника не всегда означает негативные изменения для бизнеса. Оно может открыть новые возможности для других кандидатов, а также стать стимулом для переоценки внутренних процессов. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы помогаем организациям эффективно управлять процессами увольнения и интеграции новых специалистов, что способствует созданию гармоничной и продуктивной рабочей атмосферы.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить