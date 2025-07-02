Увольнение по истечении срока трудового договора — это процесс прекращения трудовых отношений, который происходит автоматически по завершении действия временного контракта без необходимости дополнительного уведомления со стороны работодателя или работника. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что этот вид увольнения может возникать в различных сферах, особенно в таких, как сезонные работы, обучение и проекты с заранее определенными сроками.

Ключевым аспектом увольнения по истечении срока трудового договора является необходимость внимательного отношения к условиям контракта. Работодатель и работник должны заранее обсудить возможность продления договора или перехода на постоянную основу. В случае, если работник заинтересован в продолжении работы, рекомендуется заблаговременно обсудить с работодателем возможность продления или изменения условий сотрудничества.

С точки зрения управления персоналом, кадровое агентство ФАВОРИТ рекомендует проводить выходные интервью с работниками, увольняемыми по истечении срока договора. Это поможет выявить их мнение о работе в компании и понять, что можно улучшить в будущем.

Важно отметить, что увольнение по истечении срока трудового договора должно сопровождаться соблюдением всех законодательных норм и внутренних регламентов, чтобы избежать возможных трудовых споров. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы поддерживаем компании в процессе документирования и оформления увольнений, чтобы обеспечить прозрачность и законность всех действий. Эффективное управление процессом увольнения также позволяет сохранить положительные отношения с бывшими сотрудниками и поддерживать репутацию компании на рынке труда.