Я-концепция

Я-концепция — это ключевое понятие в психологии и управлении персоналом, отражающее представление человека о себе и своем месте в мире. В контексте HR это играет важную роль в процессе найма и управления кадрами, поскольку понимание Я-концепции кандидата помогает работодателям оценивать его личностные качества, мотивацию и соответствие корпоративной культуре.

Я-концепция включает в себя самовосприятие, ценности и убеждения, которые формируют профессиональную идентичность работника. Сходные идеи помогают создать позитивную атмосферу в коллективе, способствуют развитию эмоционального интеллекта и мотивации. Это знание дает возможность кадровикам не только выявлять наиболее подходящих кандидатов на вакансии, но и улучшать внутреннюю коммуникацию и взаимодействие среди сотрудников.

Учет Я-концепции в кадровых практиках означает создание более эффективных команд и повышение уровня удовлетворенности работников. Employers, понимающие значимость данного аспекта, имеют возможность развивать стратегию управления, основанную на внутренних потребностях и стремлениях сотрудников, что обязательно скажется на общей продуктивности и успехе компании.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить