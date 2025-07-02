Ярмарка вакансий

Ярмарка вакансий — это специальное мероприятие, на котором работодатели и соискатели встречаются для обмена информацией о работе и возможностях трудоустройства. Организуя ярмарки вакансий, кадровые агентства, такие как ФАВОРИТ, помогают создать удобную платформу для поиска работы и подбора персонала. На таких мероприятиях компании представляют свои вакансии, рассказывают о корпоративной культуре и условиях труда, что позволяет кандидатам лучше понять, какая работа им подходит.

Участие в ярмарке вакансий имеет множество преимуществ. Соискатели могут напрямую пообщаться с работодателями, задать интересующие вопросы и оставить резюме, что существенно упрощает процесс трудоустройства. Работодатели, в свою очередь, получают возможность быстро находить квалифицированных специалистов и формировать свою команду.

Ярмарка вакансий также способствует нетворкингу, позволяя участникам расширять свои деловые контакты и делиться опытом. Эти мероприятия играют важную роль в повышении видимости компании на рынке труда и укреплении ее бренда как работодателя. Участвуя в ярмарках вакансий, ФАВОРИТ активно поддерживает соискателей и помогает им находить достойные предложения, что делает процесс поиска работы более эффективным и целенаправленным.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить