Закон «О занятости населения в Российской Федерации

Закон «О занятости населения в Российской Федерации» регулирует отношения между работодателями, работниками и государством в сфере трудоустройства и занятости. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы осознаем важность этого закона для обеспечения прав граждан на труд и защиты интересов работников. Основные положения закона касаются организации рынка труда, содействия занятости, а также мер по поддержке безработных.

Закон закрепляет обязанности работодателей по созданию рабочих мест, соблюдению условий труда и предоставлению информации о вакансиях. Он также определяет роль государственных служб занятости, которые помогают гражданам найти работу и предлагаются различные программы обучения и переквалификации. Кроме того, закон защищает права и законные интересы безработных, предоставляя им возможность получать пособия и участвовать в социальных программах.

Кадровое агентство ФАВОРИТ активно следит за изменениями в законодательстве и предлагает своим клиентам консультации по вопросам соблюдения закона «О занятости населения в Российской Федерации». Мы помогаем компаниям разрабатывать стратегии, направленные на эффективное привлечение и удержание кадров, а также на соблюдение всех правовых норм.

Понимание и соблюдение данного закона позволяет вашей организации минимизировать риски при найме работников и способствует созданию позитивной репутации. Инвестирование в соблюдение норм законодательства о занятости населения обеспечивает устойчивость бизнеса и помогает компании адаптироваться к изменениям на рынке труда, что является критически важным для достижения долгосрочных целей.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
