Закон Оукена — это экономический закон, который описывает взаимосвязь между уровнем безработицы и реальным валовым внутренним продуктом (ВВП) страны. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что знание Закона Оукена важно для оценки состояния рынка труда и разработки эффективных стратегий занятости. Согласно этому закону, повышение реального ВВП обычно сопровождается снижением уровня безработицы, и наоборот.

Закон Оукена позволяет аналитикам и экономистам прогнозировать, как изменения в экономике могут повлиять на занятость населения. Это знание помогает работодателям планировать свою трудовую политику в условиях изменений в экономической среде. Понимание этих взаимосвязей также важно для государственных служб занятости, которые разрабатывают программы по снижению безработицы и поддержке трудоустройства.

