Заработная плата номинальная (ставка заработной платы)

Заработная плата номинальная (ставка заработной платы) — это сумма денежных средств, которую работник получает за свои трудовые усилия в виде фиксированной оплаты в определенный период времени, обычно выражаемая в месяцах или часах. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что номинальная заработная плата является ключевым компонентом стратегии управления персоналом и влияет на уровень удовлетворенности работников и их мотивацию.

Номинальная заработная плата не учитывает уровень инфляции и изменения покупательной способности денег. Поэтому для более точной оценки реального дохода работников важно также рассматривать реальную заработную плату, которая периодически корректируется с учетом инфляции. При установлении номинальной ставки заработной платы работодатели должны учитывать среднерыночные условия, уровень квалификации сотрудников и требования законодательства.

Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает услуги по анализу конкурентоспособности номинальной заработной платы и помогает работодателям формировать прозрачные и привлекательные условия труда. Мы проводим исследования рынка труда, чтобы обеспечить нашим клиентам актуальные данные для определения справедливой зарплаты, способствующей привлечению и удержанию талантливых специалистов.

Инвестирование в правильно установленную номинальную заработную плату позволяет вашей компании повысить производительность и снизить текучесть кадров. Это знание помогает организациям не только устанавливать конкурентные условия оплаты, но и формировать мотивационную среду, способствующую достижению стратегических целей и повышению общего уровня удовлетворенности работников. Понимание важности номинальной заработной платы как основы системы оценки труда является ключевым элементом успешной кадровой политики.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить