Золотые парашюты

Золотые парашюты — это условия, предусмотренные для выплаты значительных компенсаций высшим руководителям компании при их уходе или увольнении, обычно в случае серьезных изменений, таких как поглощение или реструктуризация. В кадровом агентстве ФАВОРИТ мы понимаем, что золотые парашюты являются важным инструментом мотивации и защиты интересов топ-менеджеров, способствующих привлечению талантливых руководителей в организации.

Эта практика позволяет создать дополнительный стимул для руководителей, обеспечивая их финансовую безопасность в случае неопределенности. Однако внедрение золотых парашютов требует тщательного планирования и соблюдения баланса интересов, чтобы избежать негативной реакции со стороны акционеров и сотрудников. Кадровое агентство ФАВОРИТ предлагает завтра консультации по разработке и внедрению этих условий, что поможет организациям сформировать привлекательные пакеты для управления и повысить их конкурентоспособность на рынке труда.

Понимание концепции золотых парашютов позволяет компаниям создать систему, способствующую удержанию ключевых кадров и минимизации рисков, связанных с изменением руководства. Такой подход помогает не только в привлечении высококвалифицированных специалистов, но и в создании стабильной корпоративной среды, обеспечивая уверенность сотрудников в будущем. Инвестирование в золотые парашюты может стать важным компонентом стратегии управления талантами, что в свою очередь сказывается на успешности компании в условиях конкурентного рынка.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить