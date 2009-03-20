25-26 октября МКЦ Фаворит примет участие в выставке «РДВ-медиа-групп» и «Русский кадровый дом»

25-26 октября 2024 года Международный Кадровый Центр «Фаворит» примет участие в Первой Московской выставке «КАRЬЕRА МАXIMUM», организованной «РДВ-медиа-групп» и «Русским кадровым домом». Выставка пройдет с 10:00 до 16:00 в бизнес-центре «Амбер Плаза» (м. Новослободская).

На площади более 1500 квадратных метров участников ждут встречи с работодателями, семинары и тренинги, посвященные эффективному поиску работы, успешному прохождению собеседований и другим актуальным темам.

Приглашаем всех посетить стенд «МКЦ Фаворит», где вы сможете ознакомиться с актуальными вакансиями, заполнить резюме и получить профессиональные консультации по трудоустройству от наших специалистов. Не упустите возможность сделать карьерный шаг к успеху!